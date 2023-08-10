Sony靠匯兌收益調高業績指引

專注遊戲和娛樂業務的日本上市公司──索尼（Sony），上調截至明年3月底止本財政年度的業績指引，其中純利預測調高2.38%至8,600億日圓（約469.35億港元），原因之一是公司調低了日圓兌每美元及每歐元的假設，即圓匯貶值帶來更多匯兌收益。

不過，靠匯兌收益改善的盈利，質素有待商榷。事實上，並非所有業務分部的業績指引都有上調，其中頗具優勢的影像感應解決方案業務，收入、經營溢利及經調整OIBDA（除折舊及攤銷前經營溢利）之指引均被調低，現估計經調整OIBDA增長不足4%，原因是流動電子產品和工業的影像感應器銷量低過預期。高級副總裁早川貞彥直言，智能手機市場恐怕最快來年始復甦。

另一個困擾索尼的是早前爆發的美國編劇工會和美國演員工會齊齊罷工，拖延電影上畫等等，調低電影分部本財年收入增長預測至7.34%。

相比起來，遊戲及網絡服務分部（G&NS）業績指引之向上修訂較為「有料」，第三方遊戲及附加內容銷售額增長的支持下，現調高全年收入增長指引至14.41%、OBIDA增長指引至11.27%。

冀PS5年銷2500萬部 然而，公司表明遊戲機PlayStation 5（PS5）盈利能力下降，原因包括銷售渠道組合的轉變，以及一些自家遊戲發行日的變更。集團高級副總裁松岡直美強調，實現全年賣出2,500萬部PS5是優先事項。

東洋證券分析師安田秀樹擔心，PS5銷情上季已經降溫，實現銷量目標有一定挑戰，若不推出新的型號，可能就要靠減價。

回顧截至6月底止第一財季，索尼經營溢利按年倒退30.64%，純利按年倒退16.67%至2,175.45億日圓。