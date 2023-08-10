全球黃金ETF上月淨流出23億美元 僅亞洲流入

世界黃金協會（WGC）公布的數據顯示，7月全球黃金交易所買賣基金（ETF）持續錄得淨流出，規模為34噸（約23億美元）；而除亞洲繼續錄得淨流入外，其他地區均錄得淨流出。

WGC指出，今年首7個月，全球黃金ETF淨流出49億美元（約382億港元），總持倉累計減少84噸，但因7月金價反彈，資產管理總規模（AUM）按月增加2%至2,150億美元，月內淨流出按月減39%。

歐英加息抗通脹 需求跌 其中，7月歐洲黃金ETF淨流出18噸（約13億美元），WGC指歐洲央行及英倫銀行上調政策利率至數十載的高位以抗通脹，致令黃金ETF的需求持續受壓。同月，北美黃金ETF減持黃金量16噸（約9.86億美元），WGC稱近期美國通脹數據回軟，市場憧憬緊縮的貨幣政策將完結，這種預期雖對金價帶來支持，但同時令投資者的風險胃納及股市上升，或令投資黃金的意欲減少。

亞洲方面，7月繼續錄得淨流入，規模約兩噸（約1.32億美元），其中日本基金增持黃金，抵銷了中國基金減持的影響。今年以來，亞洲是除北美之外唯一一個黃金ETF需求正在增長的地區，其中大部分來自日本。

現貨金昨曾報每安士1,928.49美元，升0.19%；美匯指數則偏軟，曾報102.4，跌0.12%。

能源價格方面，瑞銀的研究報告預期，油價將於年底升破每桶90美元。分析指出，油市需求保持強勁，7月日均需求超過1.02億桶，料受中國、印度以及巴西和中東等地的推動，8月份石油日均需求將首次突破1.03億桶。油價昨日做好，紐約期油及布蘭特期油分別曾報每桶83.28美元及86.27美元，升0.42%及0.13%。

EIA估美今年油產量破頂 此外，美國能源情報署（EIA）最近上調美國今年經濟增長預測0.4個百分點至1.9%，並料今年美國原油每日產量增加85萬桶，達到1,276萬桶，將刷新2019年所創下的1,230萬桶紀錄。其月度報告又預計，明年美國原油每日產量增加33萬桶，達1,309萬桶，續創新高；估計今年下半年布油平均價格每桶86美元，較之前的預測上調約7美元。