AI晶片爭霸戰激化

英偉達推新產品迎擊AMD 明年次季交貨 英偉達（Nvidia）於人工智能（AI）加速器晶片的市場份額高達八成，但正所謂「花無百日紅」，創始人兼行政總裁黃仁勳面對同鄉蘇姿丰掌舵的超微半導體（AMD）準備推出類似產品「MI300」叫陣，自然不敢怠慢，近日遂讓更新一代的「GH200」亮相，並擬於年底前交付樣本，明年第二季向分銷商交貨。

事實上，英偉達現時最頂尖的AI晶片「H100」於拍賣網站eBay的叫價直逼40萬元，海外更有企業拿它作為抵押品尋求融資，可見需求之殷切。

僅披露性能 未提價格 該企拒絕透露「GH200」的價位，披露的都是性能，如核心GPU（圖像處理器）數量跟「H100」一樣，記憶體容量卻提升76.25%，達141GB，據說運作起來每秒可提取5TB的資料，簡單來說增強AI模型之工作能力，亦用上一個採用Arm架構的72核中央處理器（CPU）。

一個AI模型要開發商「餵飼」海量原始材料（數據），運用「H100」之類的晶片進行機器學習，可是學習不一定每分每秒都在進行，學以致用生成內容，即是業內所說的「推論」（Inference）階段才是關鍵，因為隨着人類不斷使用AI，工作只會愈益繁重。

英偉達副總裁布克明言，「GH200是為推論而設計出來……提高記憶體性能，一個（AI）模型不必在幾個系統或幾塊GPU上面運作。」黃仁勳直言，「它能發了瘋一樣推論……AI大模型的推論成本將大幅下降」，即晶片的性能提高，運作起來沒那麼貴。

台積電德建廠獲看好 不過，AMD的「MI300」也是為推論而設，並採用同類的高頻寬記憶體，而且亞馬遜等搞AI的科企巨擘也在設計自家的AI推論晶片，因此英偉達周二還發布了一些圍繞AI的軟件和服務去加強吸引力，可惜周二股價卻照樣低收1.66%，周三早段曾跌3%。

代工這些頂尖晶片的台積電則面對應酬發達國家建廠所帶來的成本憂慮，股價周三在公司宣布赴德國建廠後牛皮，微升0.36%至554元新台幣。台媒綜合兩家美資券商的評論，指擬建德國廠不怕缺乏訂單，並生產盈利能力較高的汽車晶片，又有歐洲晶片法案減輕資本開支負擔，資本開支佔收入比重不會升得太高，況且台積電領先的工藝能擁抱AI和電動車等大趨勢，仍值得看高一線，其中一家給予700元新台幣的目標價。

另一家受惠AI大爆發的公司，要數正籌備上市的英國晶片指令集專利商Arm，英偉達和AMD等一眾採用其技術的晶片開發商對其上市垂涎三尺，據報研發數據中心晶片「Graviton」的亞馬遜亦就成為基礎投資者與Arm進行磋商。

不管如何，「GH200」毫無懸念屬於美國對華出口管制範圍。事實上，據報美國總統拜登即將頒布行政命令，限制美國在敏感科技領域對中國投資。

英偉達股價表現