九倉仍需為內房存貨減值

今年上半年九倉錄得純利6.96億元，每股盈利0.23元，派中期息每股0.2元。集團為內地發展物業作出減值撥備10.33億元，主席兼常務董事吳天海表示，內地房地產市場由年初至今持續出現問題，由於部分最新的扶持政策未落實，故市場仍持觀望態度。

他又指出，集團過去幾年已警覺內地樓市會出現轉變，因此並無新的投地，只發展早年購入的土地儲備，故受到的影響較小，並指不急於在內地進行新投資。

被問及會否需要再為內地物業發展存貨進行撥備，吳指要視乎當時物業的市場估值，或需再撥備，但若市場回暖則會出現回撥情況。

港碼頭業務吞吐量降18% 內地發展物業方面，集團上半年應佔已簽約銷售額達14億元人民幣，按年下跌39.13%，涉及面積6.42萬方米；而未確認銷售額為66億元人民幣，涉及面積22萬方米，按年分別下跌22.35%及21.42%。酒店業務方面，分部收入按年上升77.24%至2.96億元。

至於物流基建業務，由於上半年吞吐量下降及貨櫃場業務收入減少，分部收入下跌20.81%至12.21億元，營業盈利下跌48.73%至2.03億元，旗下現代貨箱碼頭於香港處理的吞吐量減少18%至190萬個標準箱。