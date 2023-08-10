中港銀行信貸質量勢受累

該行更假設，中銀香港在這筆貸款參與佔比三分之一，相當於中銀香港貸款總額0.13%或總資產0.06%。若為該筆貸款進一步撥備50%，將影響該行今年盈利約2.6%。惟滙豐環球研究亦提醒，碧桂園還未正式違約，現階段還有30日寬限期支付票據利息。

內銀股面臨挑戰並不止於此，內地金融管理部門之前發聲「指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」後，內媒引述業內人士分析，調整存量房貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行發揮「頭雁」作用等多種方式推進，無疑導致銀行淨息差承壓，但監管部門或通過引導降低存款利率、實施降準等進一步降低銀行負債成本。