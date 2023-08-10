產經

中港銀行信貸質量勢受累

碧桂園(02007)「爆雷」事件不僅衝擊脆弱不堪的房地產市場，恐怕殃及一眾銀行股。有投行表示，事件可能對銀行信貸質量造成影響，觸發港銀新一輪內部降級，令撥備增加。
港銀一般不披露個別客戶情況，但滙豐環球研究直指，碧桂園7月20日公布自多家金融機構獲得等值約66億元的港元及美元貸款，為期30個月，中銀香港(02388)為代理行。
郵儲行民行睇低一線
該行更假設，中銀香港在這筆貸款參與佔比三分之一，相當於中銀香港貸款總額0.13%或總資產0.06%。若為該筆貸款進一步撥備50%，將影響該行今年盈利約2.6%。惟滙豐環球研究亦提醒，碧桂園還未正式違約，現階段還有30日寬限期支付票據利息。
對內銀影響方面，該行提及截至去年底，碧桂園表內債務總額達1.43萬億元人民幣，當中銀行及其他貸款達1,625億元人民幣，相當於板塊貸款僅0.07%。該行傾向選擇估值較低、派息能力強勁的工商銀行(01398)及交通銀行(03328)，並看好民營內房敞口相對小的中銀香港。至於郵儲銀行(01658)、民生銀行(01988)及東亞銀行(00023)不被看好。
內銀股面臨挑戰並不止於此，內地金融管理部門之前發聲「指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」後，內媒引述業內人士分析，調整存量房貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行發揮「頭雁」作用等多種方式推進，無疑導致銀行淨息差承壓，但監管部門或通過引導降低存款利率、實施降準等進一步降低銀行負債成本。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc