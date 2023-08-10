摩通：碧桂園停牌風險升溫
中國民營龍頭地產商碧桂園(02007)周一未能如期償還兩筆美元票據利息的駭人消息引發市場恐慌，之前已把該企目標價貶至「毫子股」的摩根大通再「踩多腳」，直指碧桂園違約、不良債務交換或重組的風險正在上升，甚至存在中期業績未能公布、繼而要停牌的風險。
雅居樂中駿違約機會較大
碧桂園股價昨日收報1.11元，跌1.77%；同系的碧桂園服務(06098)收報7.99元，跌1.6%。
摩通指，碧桂園債券價格連日下跌、碧服管理層減持動作、大股東楊惠妍捐碧服20%股份作慈善用途等事件，都反映違約風險升溫。涉事的兩筆美元票據設30日寬限期，如果公司在限期內成功「撲水」還款，則不構成違約事件，惟摩通直言碧桂園今年償債規模相當龐大。
另內媒昨引述天眼查資料，近日碧桂園旗下增城市碧桂園物業發展有限公司發生工商變更，楊惠妍卸任該公司董事長，由丁杰接任，丁過去曾任集團創始人楊國強的助理。
北上廣深傳優化房產政策
該行進一步把碧桂園目標價由0.9元削至0.8元，同系碧服的目標價進一步削5.9元，維持對兩企「減持」評級。瑞銀及滙豐環球研究同樣削目標價及評級。摩根士丹利則坦言，就算當局推出放寬需求的政策，碧桂園銷售短期難有顯著改善。
值得留意的是，周三有內媒指，本月當局將召集北上廣深4個一線城市官員開會，與調整優化房地產政策有關。至於杭州市傳出放寬部分區域限購。
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