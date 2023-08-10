摩通：碧桂園停牌風險升溫

摩通指，碧桂園債券價格連日下跌、碧服管理層減持動作、大股東楊惠妍捐碧服20%股份作慈善用途等事件，都反映違約風險升溫。涉事的兩筆美元票據設30日寬限期，如果公司在限期內成功「撲水」還款，則不構成違約事件，惟摩通直言碧桂園今年償債規模相當龐大。

另內媒昨引述天眼查資料，近日碧桂園旗下增城市碧桂園物業發展有限公司發生工商變更，楊惠妍卸任該公司董事長，由丁杰接任，丁過去曾任集團創始人楊國強的助理。

北上廣深傳優化房產政策 該行進一步把碧桂園目標價由0.9元削至0.8元，同系碧服的目標價進一步削5.9元，維持對兩企「減持」評級。瑞銀及滙豐環球研究同樣削目標價及評級。摩根士丹利則坦言，就算當局推出放寬需求的政策，碧桂園銷售短期難有顯著改善。

值得留意的是，周三有內媒指，本月當局將召集北上廣深4個一線城市官員開會，與調整優化房地產政策有關。至於杭州市傳出放寬部分區域限購。

碧桂園債務危機事件簿