聯通半年賺123億 增派息

全年雲收入力爭突破500億 期內，集團收入1,918.33億元，按年升8.83%；服務收入按年增6.3%至1,710億元；公司產業互聯網收入430億元，佔服務收入比首次超過四分之一。其中，雲收入按年增36%至255億元，全年收入力爭超過500億元。集團除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達536億元，按年增4.1%；淨資產收益率3.6%。

陳氏指，中央出台政策支持數碼經濟發展，而且市場有需求，將利好集團核心傳統業務及創新業務發展，目前聯通個人數智生活在網用戶規模超過8,700萬戶，面向家庭的智家業務主要產品付費用戶量近9,500萬戶，預期短期內兩者用戶數將過億。

集團前董事長兼首席執行官劉烈宏辭任後，擔任今年剛組建的國家數據局的首任局長，兩個職務至今仍懸空。關於集團董事長的職務，他相信當局會作出對集團發展最有利安排，又認為組建國家數據局是重要的戰略部署，對聯通及營運商行業產生深遠且有利影響。