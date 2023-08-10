華消費工業物價齊縮 兩年半首次

上月CPI降0.3% 恐步日本迷失後塵 中國7月份居民消費和工業生產物價雙雙陷入負值，為2020年11月後首次，意味着中國成為近兩年第一個通縮風險乍現的二十國集團（G20）成員國，隨即引起市場擔憂內地居民和企業信心不振，恐步上日本失落30年的後塵，加上外貿需求疲弱拖累上月內地出口重創至3年半來最大跌勢，周二早段人民幣匯價明顯受壓。惟其後市傳中資大型銀行再度入市干預，對匯率帶來提振，在岸人民幣一度升穿7.2兌每美元水平。

國統局：屬階段性回落 受食品價格轉跌1.7%影響，上月內地居民消費價格指數（CPI）按年跌0.3%，近兩年半首見負數。國家統計局解釋，受去年同期基數較高影響，CPI才會回落。上月扣除食品和能源價格的核心CPI按年漲0.8%，漲幅為半年最大。按月比，CPI由跌轉升0.2%。故當局強調，CPI回落僅屬階段性。

極端天氣對蔬菜等供給造成約束，券商野村指，部分食品價格在8月以來已見彈升，料本月CPI跌幅或收窄至0.1%。細看CPI分項，上月按年跌幅最大為豬肉的26%，其次是交通工具用燃料的13.2%；按年升幅最大則數賓館住宿的13.2%，及旅遊的13.1%，機票價格亦轉漲11.9%。由於暑期出遊大增，機票、旅遊價按月分別急漲26%、10.1%，可見民眾仍飽受旅遊業高通脹之苦。

至於連跌10個月的工業生產者出廠價格指數（PPI），7月按年降4.4%，差過市場預期，按月仍降0.2%，惟跌幅均比6月收斂。野村相信，PPI跌幅收窄主因去年同期基數較低，及多項原料價呈季節性上升；該行料8月PPI跌勢進一步收窄至3.3%，反映PPI或已觸底。

瑞聯銀行估季內降準 瑞聯銀行亦指，雖不排除8及9月CPI繼續出現負數的可能性，但隨着全球大宗商品價格上漲及需求正常化，未來數月核心CPI與總體CPI之間的差距可能縮小。物價呈低通脹，則更好地支持政府採取強而有力的反周期措施，預計本季存款準備金率將下調0.25個百分點。

CPI與PPI陷入負值，會否似早年的日本成為一個長期現象，普遍意見認為機會不大。荷蘭國際集團（ING）上周已駁斥中國步入日本90年代經濟泡沫化的質疑聲浪。該機構指，中國定下今年經濟增長率約5%為合理目標，中國沒有處於通縮的邊緣等。

現托市手影 人幣上揚 不過，內地疫後復甦明顯放緩，迫使政府考慮額外刺激措施。渣打銀行指，下半年內地財政政策料轉擴張，該行將全年財赤率由原預測6%提高至7.5%。市傳有國有銀行於昨日早段的在岸市場拋售美元，在岸人民幣昨午4時30分收報7.1989，按日漲144點子或0.2%。

中國CPI及PPI呈下降趨勢