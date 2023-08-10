道指早段偏軟 華爾街9投行違規被罰22億

市場靜候美國周四公布7月份通脹數據，美股3大指數周三早段好淡爭持，道指曾跌49點，報35,265點；標指跌15點，報4,483點；以科技股為主的納指跌139點，報13,744點。

就算通脹回軟令美國聯儲局不再加息，評級機構穆迪下調M&T Bank和BOK Financial等10間美國中小型銀行之信用評級，指融資成本高企及盈利能力減弱對他們的信用構成考驗。

迪士尼擬設AI小組降成本 連鎖快餐店The Wendy's Company公布第二季業績，總收入為5.61億美元，按年上升4.42%，經營溢利為1.09億美元，按年上升13.49%，繼續預期今年全球銷售增長6至8%，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）5.3億至5.4億美元，同時維持2024至2025年的長期展望，料全球銷售可錄得中單位數增長。

另外，消息指，華特迪士尼成立工作組專門研究如何全面引入人工智能（AI），以提升生產效率及削減經營成本，正在招聘最少11個新增職位，專門處理AI科技的應用，涉及領域包括主題公園、廣告、影片製作等，且會與科技初創公司進行合作。迪士尼股價績前曾升1.62%。

監管消息方面，美國證券交易委員會（SEC）展開最新一波違規短訊溝通處罰，對9家華爾街金融機構提出合共2.89億美元（約22.5億港元）罰款，針對有關公司的員工使用個人短訊應用程式討論交易和其他業務。SEC續指，知道仍有其他企業並無遵守規定，日後將繼續在整個行業的範圍內開展合規執法工作。

這次遭罰的金融機構，包括富國、法巴、法興、券商Wedbush Securities和SMBC日興證券等。SEC指，9家公司全部承認，至少由2019年開始，旗下員工經常在個人設備上使用iMessage、WhatsApp和Signal等短訊應用程式進行通訊，並指是普遍且長期違反紀錄保存規則的行為。根據美國監管規定，華爾街業界必須保存特定的工作相關通訊紀錄。

意大利徵收銀行暴利稅 另邊廂，意大利政府對銀行今年因為利率上升而獲得的額外超額盈利，徵收四成「暴利稅」，所得的稅收將用於減稅及為按揭貸款人士提供財政支持，拖累當地銀行股，其後「補飛」謂不多於總資產0.1%。