逾32萬人認購銀債 料平均獲16手

歷次銀色債券認購結果

保底息達5厘的第8批銀色債券昨日「截飛」，認購反應相當熱烈，政府發言人引述配售機構的初步數據指，合共有32.6萬人認購，較上一批多約12%；認購額更達到721.8億元，較目標發行額超出0.4倍，不論認購人數或金額都創新高。

滙豐申請人數金額創新高 政府預計最終發行規模將提高至上限550億元，並計劃下周三公布配發結果。由於銀債採循環配發機制，若以550億元發行額估算，認購16手或以下將全中。中銀香港更預計申請20手或以下可獲全數派發。

滙豐香港及中銀香港分別表示，經該行認購銀債的人數及金額均創新高。中信銀行（國際）則表示，該行接獲的銀債平均認購金額約24萬元，亦收到部分客戶的100萬元大額認購，而認購總金額比上一批銀債錄雙位數增長。

券商耀才表示，不論在認購人數及認購金額均打破公司歷年紀錄，集團近5,000名客戶參與認購，比去年急升近2.5倍，認購金額近6.13億元；客戶普遍認購的取向亦較之前數次為進取，平均認購額為15至25手，認購最高額度100手的客戶亦超過10名。

富途亦表示，共接獲近2,500人申請，較上一批增約21%，認購總額近4.3億元，人均認購近18手，「落重飛」認購最多100手的客戶有十多人。