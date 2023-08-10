國泰冀9月底購32架空巴

她又指，隨着各地通關後，對機票需求強勁，並高於供應，集團已趕緊提升運力，估計在所有航空公司都一起增加運力的話，會有更多正常化價錢的機票會在市場出現，國泰亦會確保旗下票價具競爭力。

機師招聘目標達半 另集團公布，按2017年訂協議，有意在今年9月30日或之前行使購買權，以購買最多32架空中巴士（Airbus）A321-200neo型或A320-200neo型飛機，令集團在2029年或以前已規劃接收的新飛機數目增至70架。行政總裁林紹波指，在窄體飛機方面該企將毋須要向飛機租賃公司尋求協助。

至於在疫情期間國泰在澳洲停泊閒置的飛機，營運及航空服務總裁麥皓雲表示，截至6月底止總數有25架，當中19架會於今年內會召回使用，餘下的5架之中，會有4架明年陸續召回，餘下一架將會退役。

機師招聘方面，麥指，已招聘今年目標600人的約一半，並首次在內地招聘機師，獲數百人申請。地勤方面，該企會申請政府輸入專才計劃，期望招聘1,000人解決香港機場地勤壓力，有信心可滿足今明兩年的運力目標。集團亦於早前在內地招聘機組人員，首兩周便獲2,000人申請，暫時目標會於內地聘請200至300人。