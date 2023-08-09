天災人禍接踵至 華經濟復甦艱巨

內地7月進出口數據均遜市場預期，反映內外需求疲弱，也說明內地的出口與製造業仍然面對較艱難的經營景況，經濟逆風尚未止息。奈何此時此刻，內地房地產債務危機卻愈演愈烈，加上內地多處出現洪水，勢必衝擊地方經濟，災後重建也需時，說不定還加大地方政府財政壓力。

更甚的是，中國還須應付蓄意將全球化推倒重來的美國將圍堵行動不斷升級，可見天災人禍接踵而至，排山倒海的挑戰在前，何以挽？經濟復甦之路愈見艱難，人民幣資產沽壓再現，也令中港兩地「強金融」大計添上不明朗因素。

出口業向來是內地經濟的支柱產業之一，剛公布的數據顯示，7月份出口按年大跌14.5%，創逾3年新低，反映外部需求疲弱；若計及經季節性及出口價格調整後，按月減少1%，雖然幅度非想像般大，但按月下跌，反映第三季出口業的復甦動力仍然不足。

同一時間，7月內地的進口量下跌幅度超乎預期，更顯內部需求不振的問題持續。可見最新的進出口數據反映第三季經濟開局不順，下半年以至全年的經濟增長目標本就充滿不明朗因素。

為此，7月當局已出「組合拳」，宣布一連串行動提振經濟，試圖穩增長、強信心。奈何天公不作美，因颱風影響，北京市及河北省爆發洪災，勢將影響消費、生產，甚至是糧產收成，這誠然為不穩定的經濟狀況百上加斤。更好的刺激經濟政策，都得先安頓好災後重建，讓居民生活與經濟活動盡快重回正軌，才能施行並取得成效。見到官方一邊大喊要活躍資本市場，昨日滬深股市成交卻大減，正好說明類似的刺激經濟口號，當前根本無法發揮到積極作用。

此刻傳來有大型內房企債務危機惡化，再度出現股債雙殺，流動性問題極嚴峻，若然沒有強者打救，只怕又一家大型房企面對長期停牌和停運的風險，更對行業景氣帶來風險外溢效應。分擔着穩經濟任務的內銀業，可能須對內房債務作出更大「包容」，變相要作更大的「讓利」，增加呆壞帳和不良貸款等資產風險，影響盈利和派息，自然更加發愁。

內外需求疲弱下，內地的物價好大機會維持在低迷的水平，頓令內地經濟陷入「通縮」的風險，這誠然比通脹更難應付。更要提防，成「人禍」之首的美國趁中國經濟內外交困，再度出招加大對中國的國際圍堵，甚至再挑起台海紛爭，乘亂博取政治本錢，為美元的避險功能激發刺激作用，以抵銷加息的作用。

千頭萬緒，人民幣匯率轉弱，正反映中國資產價格承壓，這對於當局要推動中、港金融市場發展，加快人民幣國際化步伐，顯然會製造更多新的阻力。諸事不順的局面，須當局有效動員與統籌，沉着應對這場大逆風，首先是要確保民生安全，繼而保住不發生系統性風險的底線，並推動生產與投資盡快復常，只要能邁過眼前這道坎，明年經濟景氣始有望大地回春，迎來真正的全面復甦！