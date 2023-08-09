輪商精選：部署恒指反彈 可留意69993
市場憧憬如果美國通脹回落，明年美國聯儲局有機會啟動減息。港股昨日未能承接外圍升勢，恒生指數低開逾200點後維持跌勢，收市進一步失守19,200點水平，並下試50天平均線支持。
輪證資金流方面，摩根大通即市資金流數據顯示投資者傾向部署好倉，較多資金留意的牛證收回區稍為下移到18,700至18,900點水平。
如投資者認為恒指於50天線有支持，博反彈可參考恒指牛證69993，收回價18,600點，實際槓桿約26倍。部署追沽可留意近日上市的貼價恒指熊證51076，收回價19,700點，實際槓桿28.2倍。
騰訊好友吼16940
騰訊控股(00700)連跌兩日，股價失守50天線，技術上仍未完全回補7月25日介乎331至335元間的上升裂口。如投資者計劃部署反彈，可留意騰訊認購證16940，行使價390.61元，實際槓桿11.7倍，10月26日到期。如看淡可留意騰訊認沽證15598，行使價288.68元，實際槓桿7.7倍，12月19日到期。
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