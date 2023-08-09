商廈租金下半年看跌5%

中港通關後，本港經濟情況不似預期，第一太平戴維斯最新報告指，股市低迷，導致商廈租賃需求減弱，而今年上半年首次公開招股（IPO）市場緩慢，僅募集到約178億元，創下20年來上半年新低，影響中環寫字樓市場，該行預期，下半年本港商廈租金將會下跌約3至5%。

股市低迷 租賃需求減 該行發表的2023年第二季香港寫字樓租賃市場報告指出，IPO市場下滑，意味投資銀行和證券公司的業務前景不明，尤其是對中環設辦公室的內地公司影響甚大。過去15年來，IPO集資和中環寫字樓租金之間具有相當關連性，而大多數公司因業務前景未明朗和高裝修成本，而對搬遷或擴張持謹慎態度。不過，第二季集資額按季上升約55%，可能預示年底的市場復甦。

報告亦提到，儘管股票市場疲軟，保險行業卻在蓬勃發展，內地人對在香港購買各種保險的持續興趣，令多家保險巨頭首季錄得滿意的業績，帶動多家保險行業公司進行遷址及擴張。至於對沖基金行業因受惠於波動的股市，也計劃擴大其辦公室需求。目前市場上有超過900萬方呎的空置寫字樓面積，展望未來，市場還有750萬方呎的新供應量。