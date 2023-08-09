低價不絕：瑧蓺銀主貨490萬拍出 貶逾50%

西營盤半新盤瑧蓺一個迷你銀主盤，僅以「4字頭」拍賣售出，單位約5年前以逾千萬元買入，是次轉售大幅貶值逾50%，蒸發幅度料為近年最誇張。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日拍賣會共售出3項物業，全為銀主盤，包括上述項目高層J室，實用面積約221方呎，推拍價410萬元，獲3組買家爭購，最後以490萬元賣出。成交價較開價高出80萬元或約19.5%，呎價約22,172元。

資料顯示，該單位原業主於2018年以約1,025.2萬元買入，呎價約46,389元，創當年全港開放式戶新高呎價，現時大幅貶值約535.2萬元，貶幅約52.2%。

另一項為太子碧柏苑中層B室銀主盤，實用面積約385方呎，開價450萬元，並以480萬元拍出，較開價高約30萬元，成交呎價約12,468元。

好運中心5年帳蝕65萬 同場亦拍出長沙灣一號‧西九龍2樓雙號銀主車位，開價162萬元，亦以180萬元拍出。另外，北角城市金庫雙號連租約舖位，屬業主盤，建築面積約112方呎，於拍賣前以42萬元賣出。

此外，二手業主繼續要蝕，尤其新界上車盤。中原李嘉龍稱，沙田市中心二手屋苑8月暫只錄一宗買賣，為好運中心松林閣高層A室兩房戶，實用面積約390方呎，開價約610萬元，日前已減至約555萬元，議價後售532.5萬元，呎價約13,654元。原業主持貨約5年帳蝕約65.5萬元，期內貶值約11%。

置富三房移民盤賣675萬 港島大型私人屋苑三房單位樓價跌至「6字頭」。該行葉偉明指，薄扶林置富花園6座低層C室，實用面積約588方呎，曾於2022年叫價866萬元，其後擱置放盤，原業主計劃移民，於今年7月以708萬元重新放售，並以675萬元成交，呎價約11,480元，累減逾22%。

鰂魚涌太古城再錄承接。消息透露，鳳山閣中低層戶，實用面積約530方呎，成交價約830萬元，呎價約15,660元。