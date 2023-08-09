二手交投插水 元朗挫57%最慘

8月部分地區二手交投情況

新盤劈價打殘二手樓市，各個地區交投量持續向下。綜合市場資料，全港8個主要住宅區，當中6個本月二手買賣成交量按月下跌，元朗期內跌幅約57%最大，其次屯門亦挫約38%。

中原王勤學表示，新盤接連低價推售，息口去向及經濟前景亦未明朗，影響買家入市信心，二手市場觀望氣氛濃厚，元朗本月錄約9宗二手買賣，較上月同期約21宗顯著放緩。

愛炫美四房戶傳撻訂 同屬新界西北的屯門二手市場，8月暫只錄約13宗買賣，較上月同期減少約8宗。而馬鞍山亦錄約10宗二手買賣，按月下挫約28.6%。

荃灣8月交投量按月也錄約25%的跌幅。消息透露，同區海之戀‧愛炫美四房戶，上月劈價至2,160萬元沽，已較過去3個月的成交價賣平約6至11%，惟市傳交易已取消，單位重新以2,260萬元放售。

此外，東涌及青衣本月交投量按月各增一宗，但只維持個位數的低水平。美聯方吉和指，東涌映灣園1座高層C室兩房戶，減價70萬元後，獲租客以630萬元承接，呎價約12,115元，單位約5年多帳面只升值約兩萬元，料需蝕使費。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，樓市復甦差過預期，估計今年樓價會上升約5%，較年初預測減少5至10個百分點，而今年樓價高峰期已經於上半年出現，並且再次呼籲政府「撤辣」。

他續稱，經濟增長放緩、加息周期未完，加上金融市場疲弱等因素，估計全年一手及二手交投量，分別有約1.4萬宗及約4萬宗，較年初預期下調約12.5%及約20%。