新盤現票王 銷情旺

長實執行董事趙國雄表示，項目盡數推所有標準戶，折實平均呎價14,868元，該盤的平均售價「筍」，期望可以幫助市民上車或換樓。該集團營業部首席經理郭子威表示，將於紅磡置富都會舉行首輪銷售，截票時間為於周四晚上8時。消息指，以推售單位計，項目已超額認購逾23倍。

該集團營業經理陳詠慈稱，即將發售單位包括58伙開放式戶、230伙一房戶、228伙兩房戶及110伙三房戶，折實價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。按定價計，首輪銷售單位總市價約46.7億元。發售當日會即場抽籤，並分兩輪時段揀樓，率先揀樓的A組買家須購一伙三房或一伙開放式戶，又或任何兩伙單位，上限為4伙。

Bal Residence 26戶減價 減價策略引來其他市區盤效法。麗新發展( 00488 )等的觀塘Bal Residence修改價單，將26個單位的售價下調6至10%，最多減價85.2萬元。發展商指，經調整後單位將以「超貼地」價發售，項目入伙紙預計於10月批出。

該批單位經調整後，折實價下調到556.86萬至707.06萬元，折實呎價16,141至20,688元。當中有兩伙減幅達10%，包括22樓C室一房戶，折實價676.44萬元，折實呎價19,837元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，BAKER CIRCLE‧GREENWICH首輪即晚沽出50伙，最大手的買家斥資逾1,005萬元購入兩伙一房單位，他對銷情感到滿意，並指有機會短期內加推，預料加推單位售價大致維持相若水平。客源分布上，用家佔七成，另有5%買家屬內地客。

周末次輪發售23單位 該盤昨日下午約5時半起展開銷售程序，緊接進行即場抽籤決定揀樓次序。在正式開售的首半小時，已有30伙迅速獲揀選。據悉，昨日可供發售的單位當中，8伙開放式戶及兩伙三房戶悉數沽出。項目昨晚隨即上載銷售安排，緊接於周六次輪發售23伙。同系列第2期必嘉坊‧迎匯亦於周日推售20伙。

同系西營盤藝里坊‧2號亦修改價單，增設2%的「優才折扣」優惠及2%的「中秋折扣」優惠，另設成交期為360日的「優越360」付款計劃，享6%折扣，令最高折扣率由之前的4%上調至現時的10%。

林達民表示，滿意紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH的首輪銷情。 親海駅II示範單位持續出現參觀人潮，更有消息指已接逾1.5萬票。