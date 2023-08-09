●富途發布上半年投資報告，發現香港投資者追求基金及全球化資產配置的趨勢於上半年更為突出，新興市場及美股的關注度明顯提升，而女性投資者股票持倉比例為77.24%，超越男性投資者的75.17%，扭轉去年同期報告的形勢。