簡訊一覽
●《香港01》母企南海控股(00680)再出現股權變動。聯交所資料顯示，主席于品海前妻龔愛明和兒子于本熙所持有的64.61億股南海，已轉移至中信資本控股旗下一家公司，原因未有交代。兩母子幾年前已向中信方面抵押股份，經此一役，龔在南海的股份僅餘0.1%，于本熙則「清零」。
●越秀交通基建(01052)今年上半年純利4.27億元（人民幣‧下同），按年大升44.62%；每股盈利0.2553元；中期息每股0.15港元，按年增50%。公司指周一在內地完成公開發行5億元中期票據，票面利率為2.87厘，年期為3年，將用於償還存量債務融資工具。
●零部件製造商鷹普精密(01286)今年上半年賺3.03億元，按年增13.26%，每股盈利16.09仙；中期息每股0.08元，按年持平。
●宏信建發(09930)今年上半年純利2.37億元（人民幣‧下同），按年升49.03%；每股盈利0.082元，不派息。
●流動基站天線大廠京信通信(02342)昨交代「回A」進展，由於近期新冠疫情情況好轉，董事會宣布決定恢復及進行建議分拆，計劃今年9月遞交建議A股上市的申請。倘分拆A股於中國證券交易所上市獲批准及進行，則上市將於明年下半年左右落實。
●富途發布上半年投資報告，發現香港投資者追求基金及全球化資產配置的趨勢於上半年更為突出，新興市場及美股的關注度明顯提升，而女性投資者股票持倉比例為77.24%，超越男性投資者的75.17%，扭轉去年同期報告的形勢。
●澳洲第三大養老基金Aware Super的投資策略主管Michael Winchester對外媒表示，基金將於未來數月繼續積極投資日本市場，並對中國市場持中性立場。
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