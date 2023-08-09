Beyond Meat生意縮30% 降全年預測

於內地以「別樣肉客」品牌發展的植物人造肉公司Beyond Meat上季業績表現欠佳，季內收入按年跌30.52%至1.02億美元；淨虧損則收窄至5,350.5萬美元，去年同期蝕9,713.4萬美元。該公司的業績展望亦未如理想，並歸咎於需求疲弱、高通脹、利率上升，以及經濟衰退擔憂等。

該公司最新估計，今年全年收入介乎3.6億至3.8億美元，相當於按年下跌9至14%。以中位數計，此預測亦較首季時下調約6.3%。更重要的是，該公司曾提出，希望在今年下半年實現經營現金流轉正，但基於消費及產品需求逆風超出預期，現已改口認為此目標難以在下半年實現。

泰森關雞場減成本 Beyond Meat股價於周二早段曾挫21.46%，低見12美元。雖然該公司以宏觀經濟環境不振解釋其表現甚差的業績，但市場更擔心人造植物肉產品未能夠獲市場廣泛接受，這將會導致公司要花費更長時間、更高成本換取打入市場的機會。行政總裁Ethan Brown坦言，各界對於植物肉的健康效益看法不一，使消費者對於素肉原料及製作過程產生疑慮。

另邊廂，美國肉類產品供應商泰森食品（Tyson Foods）上季亦錄得4.17億美元虧損。該公司表示，季內已關閉4個養雞場，以降低成本並提高生產效益。泰森未有透露會裁減多少人手，僅稱將幫助受影響員工就業，並鼓勵申請公司其他職位。