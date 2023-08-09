理想次季扭虧 淨利潤近23億

該企上季車輛毛利率為21%，按年微跌0.2個百分點，按季升1.2個百分點，同時較美國電動車企特斯拉（Tesla）上季的18.2%毛利率為高；期內汽車總交付量為86,533輛，按年增長2.01倍；另車輛銷售收入有279.71億元，按年增加2.29倍。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，公司在6月份跨過了3萬輛交付的重要里程碑，第二季的交付量達到歷史新高，且理想L系列的3款車型均在各自細分市場保持銷量領先，為今年突破1,000億元的營業收入目標奠定了堅實的基礎。

料今季交付量增逾2.7倍 此外，該企預期第三季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長2.77至2.88倍；收入總額323.3億至333億元，按年上升2.46至2.56倍。該企又指，首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA將於今年第四季發布，有信心該車將成為50萬元人民幣以上的爆款車型，同時持續戰略聚焦推動業務增長，有信心於今年及未來，進一步擴大理想汽車在20萬元及以上的中國新能源汽車市場份額。