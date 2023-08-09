軟銀意外季蝕260億 阿里股票錄未變現虧損

日本軟銀集團（Softbank）公布業績，公司截至6月底的第一財季意外虧損4,776.16億日圓（約260億港元），為連續3個季度錄得虧損，惟虧損額較去年同期大幅收窄84.89%。而備受市場關注的願景基金部門則錄得1,597.73億日圓（約87億港元）的投資收益，主要來自晶片架構專利公司Arm的投資收益。

在6月舉行的股東大會上，軟銀創始人孫正義曾表示會更加進取地投資，意味着以投資創新科技為主的願景基金可能在近期人工智能（AI）熱潮中把握到投資機會。軟銀本身亦因為巨額投資美國上市的科技公司，故獲外國媒體冠以「納斯達克巨鯨」之稱。

願景基金稅前盈利33億 作為科技行業風向標，願景基金1號及2號於上季投資額合共為15.6億美元，退出投資套現金額為8.9億美元，包括「完全沽出3家企業的股票，以及減持部分股票」，意味願景基金確實如孫正義所言，正在加注投資，惟投資規模與過去相比仍顯得有些保守。

在投資收益的帶動下，願景基金上季錄得610.4億日圓（約33億港元）的業務稅前盈利，成為軟銀集團虧損收窄的主要原因。值得留意的是，願景基金本身亦有投資軟銀集團旗下的子公司（比如Arm），若把這部分的投資收益撇除，願景基金上季會錄得130億日圓（約7億港元）的投資虧損。

Arm轉蝕5億 收入倒退 至於正在推進上市的晶片公司Arm，上季收入為885.02億日圓（約48億港元），按年倒退4.6%；該分部的稅前虧損為95.08億日圓（約5億港元），相對去年同期盈利298.46億日圓（約16億港元）。軟銀於業績公告中表示，Arm收入倒退的主因在於晶片行業增長放緩；錄得稅前虧損的原因包括股權獎勵增加，以及為了提高研發能力而增加了員工總數。

日本傳媒則報道，蘋果公司（Apple Inc.）、三星電子、英特爾（Intel）及英偉達（Nvidia）均會投資Arm。