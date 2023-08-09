Lucid掀減價戰 車股跌

上財季虧損擴37% 收入少過預期 全球電動車減價戰正無限輪迴不停上演！專攻高性能豪華車款的美國電動車企Lucid日前宣布，將型號「Air」劈價最多1.24萬美元（約9.67萬港元），隨即觸發市場憂慮有車企再劈價殺個你死我活，連帶同行勁敵特斯拉（Tesla）都要「跟風」再度減價迎戰，反映整個汽車產業的淘汰賽尚未到「戲肉」，競爭力欠佳的企業只能退出市場甚或破產告終。

Lucid截至6月底止的第二財季業績顯示，期內虧損按年擴大37.63%，至7.64億美元，收入雖然按年升55%至1.5億美元，惟仍較市場預期的1.75億美元低一截。不過，該企首席財務官Sherry House表示，截至第二財季止的可用流動資金為62.5億美元，其中包括55億美元現金，其餘為可用信貸額度，足以支持公司營運至2025年。

分析則認為，這些科技巨擘的造車計劃停滯不前，背後原因或與產能過剩有關。研究公司Bernstein估計，內地目前汽車總產能每年接近4,000萬輛，且還不斷增加，但內地需求僅介乎2,000萬至2,500萬輛。公開紀錄亦顯示，今年初以來新電動汽車的生產僅獲得兩次批准，而相關科技企業在獲得監管部門批准、開始生產和銷售首款電動車等方面則遇上困難。

至於中國乘用車市場信息聯席會（又稱乘聯會）昨公布的7月新能源車市場零售量亦按月下跌，反映車市小陽春告一段落。乘聯會數據顯示，上月新能源車零售量按月回落3.6%至64.1萬輛，惟按年計仍錄31.9%的升幅，同時今年來累計零售量仍有372.5萬輛，按年增長36.3%。

Proterra申請破產保護 另邊廂，美國電動車企Proterra本周一申請破產保護，成為電動車行業中，最新一家因供應鏈限制、需求放緩或資金短缺而破產的企業。

Proterra總部設立於加州，主要生產電動巴士和電池組，為重型車輛提供電池系統等充電解決方案，截至去年底，該企大部分收入來自銷售電動巴士。行政總裁Gareth Joyce表示，他們面臨各種市場和宏觀經濟逆風，影響了擴張。

事實上，Proterra目前的資產及負債在5億至10億美元之間，將繼續正常經營業務，利用現有資本為運營提供資金。

Lucid第二財季業績概覽