置富上半年可供分派收益跌2%

隨着疫後經濟復甦，置富上半年物業收入淨額按年增長5.97%至6.71億元，基本租金、停車場收入、代收費用及營業額租金均有所增加。

執行董事及行政總裁趙宇表示，今年上半年大部分行業續租租金調升率都按年持平或錄少許升幅，又以餐飲、家品表現較佳，期望繼續向好，可是租金還沒回到2019年水平。今年防疫措施放寬後，不論零售或餐飲企業都希望擴充業務，即使上半年續租率77%，低於去年的超過80%，但仍在集團七至八成目標範圍。

望海外收購佔比增至15% 至於+WOO嘉湖二期分3階段進行的資產增值措施方面，趙說，現時開展最後一階段資產增值措施，料明年上半年完成。而首兩階段大約82%面積已獲承租，符合預期。

去年完成收購新加坡高文之星項目後，趙宇表示，該項目至今表現不錯，一直維持100%出租率，大部分續租租金錄單位數增長。目前高文之星佔整體物業組合1.4%，認為有空間把海外收購佔比提升到10至15%，新加坡及內地一線城市、大灣區商場項目都在考慮之列，但沒有時間表。

由於大部分團隊在港，趙表示，短至中期都期望盡量專注本地物業市場收購，又謂息口高企，項目收購較難推進。另該企表示，利率自去年下半年起急升，及收購高文之星物業令借貸增加，上半年融資成本按年增約53.8%至1.52億元。