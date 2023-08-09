中電信首6月純利201億 派息多19%

天翼雲收入升63% 無意分拆 他指，上月推出大語言模型TeleChat已在部分領域推廣應用，包括法律、醫療等，未來會繼續深入研究，認為發展大模型將有助公司更好理解通用大模型，同時預告幾個月後將有新成果出來。

集團旗下「天翼雲」上半年收入按年增63.4%至458.86億元，維持全年收入1,000億元規模目標。被問到會否考慮分拆雲業務以釋放價值，他表示，在「雲網融合」發展下，現無計劃將雲端及網絡基礎分拆，中國數碼經濟發展潛力龐大，未來還可以激發更多相關產品和服務的需求，而雲端業務也可受惠。

期內，總經營收入2,606.64億元，按年增7.57%，其中服務收入2,359.77億元，按年升6.59%。除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為733.46億元，按年增5%。

力爭5G全年ARPU跌幅收窄 在服務收入佔逾四成的移動通訊服務收入，按年增2.67%。其中，移動增值及應用收入154億元，更大增19.4%，5G套餐用戶滲透率高達73.4%，移動用戶每月每戶平均收入（ARPU）有46.2元，亦增0.4%，惟5G的ARPU按年跌7.6%至48.7元。執行副總裁唐珂表示，今年上半年5G的ARPU已較去年底回升，將力爭全年按年跌幅收窄，又強調5G紅利仍存在，預期未來整體ARPU呈「穩中有升」態勢。