憂需求不繼 油價曾挫逾1%

中國進出口數據遜預期，令市場擔心原油需求不繼，紐約期油及布蘭特期油昨日均曾跌逾1%，分別報每桶80.95美元及84.17美元。不過，有分析指出，始終主要產油國仍在減產，且美國石油庫存驟降，在排除美國經濟步入衰退的情況下，油價後市毋須過分看淡。

沙特阿美行政總裁Amin H. Nasser表示，儘管面臨經濟逆風，但公司看到有信號顯示，在航空業持續復甦的支持下，全球需求仍然強勁；減產下公司仍有足夠的原油供應給客戶，還計劃增加其天然氣產能以滿足國內需求增長，並維持歷史最大型的資本支出計劃，目標提高下游業務的原油及天然氣生產量。他又指，為股東維持可持續和漸進股息的計劃維持不變，另透露公司在中國有多筆投資正在籌備中，將適時宣布。