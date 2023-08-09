美10中小銀行遭降信用評級 道指低開443

美國高息環境持續，金融條件持續收緊，對中小型銀行經營產生更大壓力。雖然今年初爆發的銀行業倒閉危機暫時已經渡過，但信用評級機構穆迪認為風險有升溫的趨勢，故下調了10家美國中小型銀行的信用評級；又將紐約梅隆、道富等幾家大型銀行列入降級觀察名單。

美股周二早段全線下跌，道指曾跌443點，報35,029點；標指曾跌49點，報4,468點；以科技股為主的納指跌196點，報13,797點。

穆迪在報告中指出，融資成本上升、潛在的監管資本不足，以及商業房地產貸款相關風險上升，都是促使評級下調的主要因素。該機構寫道：「整體而言，這3大因素降低了許多美國銀行的信用狀況，不過並非所有銀行也是如此。」

高盛警告高息引爆裁員潮 穆迪又指出，一些銀行已經抑制了貸款增長，這樣保留了資本，但減緩了貸款組合「向高收益資產轉變的步伐」（因為新批出的貸款利率通常較高），相當於同時降低盈利能力。對於存款集中、無保險存款佔比較高的銀行而言，更容易受到經營壓力的影響，尤其是那些擁有大量定息貸款的銀行。

高利率除了打擊金融業外，亦對更廣泛的企業營商環境構成衝擊。高盛報告指出，如果聯儲局不降息，未來兩年到期的逾兩萬億美元企業債務，將動搖美國經濟並引發又一波裁員潮。該報告指，與企業債務再融資相關的更高利息支出將導致資本支出減少，並在2024年每月減少約5,000個工作職位。假設利率保持在目前的水平，到2025年，這一數字可能會翻倍，達到每月減少一萬個工作職位。

Palantir轉賺 斥78億回購 個股方面，大數據分析平台Palantir公布，截至6月底止收入按年升12.74%至5.33億美元；純利2,812.7萬美元，按年由虧轉盈。該公司預期本季收入介乎5.53億至5.57億美元，好過市場預期；並估計今年能夠實現列帳盈利。另外，管理層亦公布了自2020年公司上市以來首次的股票回購計劃，涉及規模為10億美元（約78億港元）。