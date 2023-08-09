港股連插兩日 科網地產板塊受壓

富途商業研究總監陳思表示，港股受國際利率變化和中國經濟基本面雙重影響，現時估值偏低，難以預測恒生指數年底目標，但相信在內地經濟慢慢復甦下，港股估值逐步修復，恒指不會再跌至上半年低位，只會波動上升，偏好本地消費股、高息股，當中推薦行業及營運環境較佳的電訊股。