港股連插兩日 科網地產板塊受壓
內地上月進出口數據差過預期，加上人民幣走弱，拖累港股曾挫425點，低見19,112點，收市仍跌353點或1.81%，報19,184點，貼近50天線（19,185點），連跌兩日。主板全日成交1,046億元，港股通淨買入73.3億元。
國企指數與科技指數跌幅更大，國指收挫146點或2.18%，報6,587點；科指收報4,374點，跌125點或2.78%。
外資股東拒參與螞蟻回購
阿里巴巴(09988)持股的內地金融服務公司螞蟻集團，據報鑑於估值縮水，3年之間下跌逾七成，新加坡政府投資公司（GIC）、美國華平投資集團，以及凱雷投資等外資股東不參與股份回購計劃，而富達投資和普徠仕等已經同意參與，消息拖累阿里股價昨日收市下挫2.66%。
本地地產股普遍下滑，九龍倉置業(01997)績後遭多間大行下調目標價，股價收跌2.17%，報35.95元。里昂指，即使該企是旅遊消費復甦的主要受惠者，但預計其盈利在未來3年，不會恢復到疫情前水平，故維持「沽售」評級，削目標價12.5%至35元。
富途商業研究總監陳思表示，港股受國際利率變化和中國經濟基本面雙重影響，現時估值偏低，難以預測恒生指數年底目標，但相信在內地經濟慢慢復甦下，港股估值逐步修復，恒指不會再跌至上半年低位，只會波動上升，偏好本地消費股、高息股，當中推薦行業及營運環境較佳的電訊股。
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