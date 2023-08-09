人幣官價升轉跌 在岸價見3周低

人民幣匯價繼續受壓，國家外匯管理局昨日公布人民幣兌每美元中間價報7.1565，較上一日下調185點子；而在岸人民幣（CNY）早段曾大幅下跌逾300點子，跌穿7.22關口，觸及近3周新低，昨日官方收報7.2133元，按日下跌213點子。

外管局每日早上9時15分公布人民幣中間價，以保證每日人民幣匯價只能在此價格的上下2%區間內波動。不過，國家外匯交易中心昨日公布的中間價意外報了兩次，先在9時15分報出7.1365，3分鐘後卻將價格改為7.1565，較第一次報價調低200點子，並由較上一日微升15點子變為下跌，更創6月26日以來最大單日跌幅。

內媒報道指，人民幣兌其他小幣種貨幣中間價亦曾出現調整，不過，由於小幣種貨幣成交量不大，因此市場關注度不高。市場人士認為，是次事件只是「小插曲」，監管機構仍有很多可以維持匯價穩定的工具。至於離岸人民幣（CNH）兌每美元在「錯價」事件後，曾跌穿7.23關口，昨傍晚報7.2393，跌0.5%。而人民銀行昨在公開市場展開60億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍持平於1.9厘。

熊貓債點心債發行破頂 另邊廂，外媒報道，由於內地政府以推動經濟復甦為前提令人民幣利率處於低位，同時美國利率高企下，推動了熊貓債和點心債的發行量創紀錄。由今年初至今，境外機構在中國發行的人民幣計價熊貓債銷售額增至750億元，已超過2021年創下的全年紀錄，而同期在香港發行以人民幣計價的離岸人民幣債券發行量也創下新高，已超過3,200億元。

此外，俄羅斯央行指，7月莫斯科交易所外匯交易中，人民幣份額按月升4.2個百分點至44%創新高。