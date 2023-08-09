碧桂園傳逾期付息 股債遭掟

涉及碧桂園的兩筆債券均在新加坡掛牌，發行規模均為5億美元，分別在2026年2月及2030年8月到期。該企對外發聲明指，公司高度重視債務風險化解，目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。

早前預告上半年錄虧損的碧桂園稱，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。

萬達高級副總裁傳被帶走 值得留意的是，與其他內地開發商一樣，碧桂園似乎優先選擇償還境內債，繼早前宣布計劃提前兌付「20碧地02」未回售債券的本金及利息後，旗下廣東騰越建築工程有限公司昨公布，計劃於本周六兌付「21騰越建築MTN003」的本息8.38億元人民幣。

另一單引起市場憂慮的消息，乃萬達集團高級副總裁劉海波據報被執法機關帶走，或涉及萬達內部反腐。內媒引述消息指，萬達集團還有多人因涉貪腐一併被帶走，惟消息未獲公司證實。

他續指，本來這可以讓地產商有機會「學功課、悔改和轉變心態」，但結果泡沫卻愈吹愈大，所以不要怪政府今天出手，地產商不學功課，後果自負。

內房股昨日普遍捱沽