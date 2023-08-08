輪商精選：看好快手走勢 吼11114
本周中美兩地皆有重要數據發表，周三內地將公布居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI），美國通脹數據亦於周四出爐，如通脹數據持續降溫，看好恒生指數可留意價外認購證14134，行使價21,000點，9月到期，實際槓桿19.6倍。相反，恒指上周失守兩萬點關，如料該水平具阻力，續看淡可參考認沽證13968，行使價18,800點，9月到期，實際槓桿14.6倍。
騰訊睇升 考慮17628
港股進入業績期，引發投資者憧憬。快手(01024)發盈喜，料中期轉賺不低於5.6億元人民幣，大行看好並維持買入評級，料受惠於較佳的收入分成比例，毛利率將達50%。
快手股價走勢向好，保持於10天線以上波動。如看好快手可留意認購證11114，行使價75.05元，12月到期，實際槓桿5.1倍。相反，快手升至70元關，如料再升空間不大，看淡可參考熊證66696，收回價83.88元，10月到期，實際槓桿3.7倍。
同樣致力發展視頻業務的騰訊控股(00700)，將於下周三公布業績。有大行估計，騰訊第二季互聯網廣告收入及視頻號雖穩健增長，但遊戲業務收入或會季節性轉弱，故下調目標價。如看淡騰訊可參考中期認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿8倍。相反，騰訊股價繼續於50天線水平爭持，如看好該水平具支持，可考慮認購證17628，行使價427.5元，11月到期，實際槓桿10.4倍。
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