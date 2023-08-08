二手見紅：Milano撻訂盤輸24%重售

二手蝕讓潮惡化，元朗PARK YOHO Milano蝕本貨早前都要被撻訂，不足3個月重售再低約7%才成功出貨，原業主持貨約5年蝕幅擴大至約24%。另將軍澳日出康城及大埔白石角等二手樓繼續湧現貶值個案。

晉海6年蝕167萬 市況淡靜，業主不惜蝕讓賣樓。中原王勤學表示，上述為PARK YOHO Milano 32B座低層D室，實用面積約405方呎，一房連儲物房設計，5月底曾以515萬元蝕讓價售出，買家後來棄購，單位再以500萬元放售，再減至480萬元吸客，最終零議價下沽出，呎價約11,852元，比4月同類型做價低約17.5%。原業主2018年8月以628萬元購入，帳蝕約148萬元離場，較5月多蝕35萬元。

新供應重災區情況更嚴重。該行朱偉源稱，將軍澳日出康城晉海2A座高層A室套三房戶，實用面積約701方呎，開價1,230萬元，減至1,150萬元易手，呎價約16,405元，近6年帳面蝕讓167萬元。美聯羅定康續稱，將軍澳維景灣畔13座低層套三房戶，剛售930萬元，呎價約12,757元，低估價逾19%。

中原徐家倫則稱，大埔白石角雲滙2座中層戶減價約50萬元，以770萬元沽，呎價約17,035元。單位約4年貶值約12%。

喜雅啃辣稅 貶50萬 此外，蝕使費個案亦增多。該行黃騰達指，荃灣映日灣3座低層E室一房戶，去年底開價600萬元，近期減至560萬元，惟接連有新盤低開，遂再劈60萬元，終以500萬元售，呎價約17,361元，創入伙後同類型做價新低，約4年僅帳升10萬元。

中原任展雄稱，長沙灣喜雅1座中層C室，放盤不足兩個月，劈價85萬元，成交價765萬元，呎價約16,776元，不足3年帳面貶值50萬元，原業主需付10%額外印花稅約76.5萬元。

世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺欣盛苑G座極高層三房戶，實用面積約554方呎，僅以290萬元沽出，呎價約5,235元。是次呎價為屋苑7年新低。