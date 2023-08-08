舖市消息：九龍8舖揸半世紀 1.3億放售

通關及防疫措施鬆綁，市場憧憬零售市道逐步回暖，有舖位業主伺機放售持有半世紀的九龍區一籃子8個舖位，意向價近1.3億元。

戴德梁行指出，上述出售物業位於油麻地、土瓜灣、新蒲崗及觀塘等地區，建築面積約450至1,050方呎，每個意向價約650萬至3,200萬元不等。

是次出售的舖位4個來自觀塘，其中該區一個約800方呎舖位，意向價約3,200萬元，每方呎約4萬元，為整批放售價值最高的舖位。面積最大則為油麻地一個商舖，意向價約2,940萬元，呎價約2.8萬元。據悉，該批舖位現租客包括藥房、五金舖及時裝店等。

該行資本市場部董事楊禮雄表示，業主於上世紀70年代先後購入上述多個舖位，現時所有舖位已全部租出，疫情期間亦未出現任何租客退租情況。

投資者可同時購入整批物業，目前已經接獲不少查詢，包括住宅投資者及企業機構等。

灣仔舖3890萬易手 另外，灣仔堅彌地街12至14號地下2號及3號舖位連閣樓，以約3,890萬元登記易手，該地舖面積共約1,200方呎，以最新成交價計算，租金回報率逾兩厘。