新盤概況：親海駅II收萬票 加推128伙
近日成為樓市焦點的長實集團(01113)油塘親海駅II，連續兩日加推單位，昨日公布價單3號，涉及128伙，折實平均呎價約14,806元。樓盤認購反應凌厲，於過去短短3日已經迅速接獲逾一萬張入票，勢將成為今年新盤票王。
勢成今年新盤票王
該集團營業部首席經理郭子威表示，價單3號撇除樓層因素後，屬原價加推，由於市場反應熾熱，故不排除短期內會再度加推，並有機會於周內展開銷售。
該集團營業經理陳詠慈指，最新加推單位包括22伙開放式戶、21伙一房戶、70伙兩房戶及15伙三房戶，折實價由290萬至1,058.4萬元，折實呎價約13,085至16,407元，是次入場單位為2B座1樓K室，為實用面積210方呎的開放式戶。按定價計，最新一批單位市值9.5億元。該盤亦夥利嘉閣地產為買家提供置業優惠。
項目已推出首3張價單共382伙計，以現時累收票數計算，暫錄超額認購逾25倍。資料顯示，今年收票紀錄對上最高為新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2B期，首輪於7日之內接獲10,691張入票。
GREENWICH超額認購逾10倍
本月首個開售的新盤、恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，於今日中午12時正式截票，並在下午5時半展開首輪銷售。該盤在過去10日錄逾700張入票，按是日首輪發售60伙計，超額認購逾10.6倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，目前接獲的銷售登記不乏外區客。
該集團旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新招標賣出E座地下15室連花園單位，實用面積280方呎，一房連衣帽間間隔，成交價505萬元，呎價約18,036元。同系鰂魚涌THE HOLBORN昨以641.51萬元沽出B座22樓B6室一房戶，呎價約25,157元。
University Hill 2B期沽兩戶
特色戶不乏承接，新地大埔白石角University Hill第2B期，昨以招標形式連沽兩伙，共涉逾1,608.8萬元。當中，優景閣第5座的15樓A8室兩房連天台戶，以832.17萬元成交，呎價約19,814元。
龍湖集團(00960)的啟德尚‧珒溋以3,800萬元招標沽出1座28樓A室四房戶，單位附連家具，呎價約35,448元。
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