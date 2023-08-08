新盤概況：親海駅II收萬票 加推128伙

勢成今年新盤票王 該集團營業部首席經理郭子威表示，價單3號撇除樓層因素後，屬原價加推，由於市場反應熾熱，故不排除短期內會再度加推，並有機會於周內展開銷售。

該集團營業經理陳詠慈指，最新加推單位包括22伙開放式戶、21伙一房戶、70伙兩房戶及15伙三房戶，折實價由290萬至1,058.4萬元，折實呎價約13,085至16,407元，是次入場單位為2B座1樓K室，為實用面積210方呎的開放式戶。按定價計，最新一批單位市值9.5億元。該盤亦夥利嘉閣地產為買家提供置業優惠。

該集團旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新招標賣出E座地下15室連花園單位，實用面積280方呎，一房連衣帽間間隔，成交價505萬元，呎價約18,036元。同系鰂魚涌THE HOLBORN昨以641.51萬元沽出B座22樓B6室一房戶，呎價約25,157元。

University Hill 2B期沽兩戶 特色戶不乏承接，新地大埔白石角University Hill第2B期，昨以招標形式連沽兩伙，共涉逾1,608.8萬元。當中，優景閣第5座的15樓A8室兩房連天台戶，以832.17萬元成交，呎價約19,814元。