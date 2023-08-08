●香港證監會指，觀察到某些未獲發牌的虛擬資產交易平台，使用不當經營手法，告誡有關平台注意不正當行為會帶來的潛在法律及監管後果，並提醒投資者提防在不受規管的平台上買賣虛擬資產的風險，如果平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用，投資者或面臨損失在平台上持有的全部投資的風險。