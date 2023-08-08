簡訊一覽
●丘鈦科技(01478)今年上半年純利2,080.2萬元（人民幣‧下同），按年跌87.48%；每股盈利1.8分，不派中期息。期內營業收入按年跌22.8%至54.76億元；毛利率僅3.43%，較去年同期下降約1.86個百分點。惟管理層相信，產品需求有望逐步回暖，智能手機光學器件的規格升級亦有望重回正軌。
●鴻騰精密(06088)公布，截至今年6月底止上半年虧損895.2萬美元，按年由盈轉虧，去年同期盈利8,511.7萬元；每股虧損0.13美仙，不派中期息。
●香港證監會指，觀察到某些未獲發牌的虛擬資產交易平台，使用不當經營手法，告誡有關平台注意不正當行為會帶來的潛在法律及監管後果，並提醒投資者提防在不受規管的平台上買賣虛擬資產的風險，如果平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用，投資者或面臨損失在平台上持有的全部投資的風險。
●沙特阿拉伯主權基金公共投資基金（Public Investment Fund）因投資軟銀旗下願景基金失利等打擊，去年虧損達156億美元。
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