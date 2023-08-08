日圓先生又撐Yen 兌每美元年底衝130

人稱「日圓先生」的日本前財務官榊原英資近期頻頻開腔，繼上月底轉軚唱好日圓之後，最新又指日本當局不太可能干預匯市支撐日圓，原因是日圓已經找到支持位。他又認為，隨着美國息口達到頂峰，日圓將大幅走強，重申日圓兌每美元年底或見130水平，亦即每百日圓兌港元升至6算。

日圓兌每美元昨下跌0.45%，報142.38；折合每百日圓兌港元在5.48水平。

料政府毋須干預匯市 榊原英資解釋，由於日本財務省和日本央行對目前情況較為滿意，料當局不會採取任何干預措施來警告或改變匯率走勢。他又提及，日本終於擺脫了他在任時受困的通縮問題，雖然不能完全排除日圓兌每美元或進一步走弱，但相信匯價走勢已經改變，而倘若日圓回升至120、130的區間，日本政府更會感到「很自在」。

與此同時，日本央行自上月宣布改變孳息率曲線控制（YCC）政策，靈活控制10年期國債孳息率，外界亦視此舉動為逐步「收水」的徵兆。央行最新公布的7月政策會議意見摘要顯示，有委員指央行應更靈活地調整YCC，從而做好準備，以便靈活應對上行和下行風險，同時減輕央行大量買債為市場帶來壓力等副作用；而為早日實現2%的通脹目標，將長期利率穩定在較低水平至關重要，故央行需要維持YCC政策。

值得注意的是，日本財務省代表在意見摘要中也指出，央行必須就今次會議上提出的變化，向公眾仔細解釋其意圖。內閣府代表也稱，政府冀日本央行在與其密切合作的同時，以可持續和穩定的方式實施適當的貨幣政策，實現物價穩定目標。