富銀研究預示美即將衰退 道指照高開284點

美國上半年經濟表現強勁，市場憧憬經濟能夠在通脹回落的同時保持穩健的增長，繼而推動股市的表現。不過，富國銀行最新的研究報告顯示，該行採用的3項經濟預測模型依然預示着衰退將至，符合其預計明年初經濟「溫和衰退」的基本預測。

富國銀行的機率模型顯示，截至上季美國經濟衰退模型概率指標為52%。該指標綜合了標指、ISM製造業採購經理指數（PMI）的就業分項指數、領先經濟指數及通脹數據等一系列指標而成。按照過往經驗，當概率升穿50%後，經濟就會在一年內經歷衰退。

至於另外兩個模型，分別是較為常用的國債孳息率曲線息差（富銀以一年期及10年期美債作指標），以及聯邦基金利率與周期調整的10年國債孳息率比較。無論是哪一個模型，都預示着美國經濟即將步入衰退，因此報告重申了這一預測。

RBC籲投資國際股票 美股3大指數周一早段個別發展，道指曾升284點，報35,349點；標指升29點，報4,507點；以科技股為主的納指跌7點，報13,901點。

雖然美國股市過去多年來表現強勁，勝過其他市場，但加拿大皇家銀行（RBC）財富管理認為，美國以外的國際股票市場存在一些投資機會，多元化的投資組合應該保持對其他市場股票的配置。該行指出，根據購買力平價計算，美元貿易加權指數仍被高估20%以上，這意味着美元可能會進入多年的疲軟周期，可能有助於提高未來幾年國際股市經貨幣調整後的回報率。

BioNTech上季轉蝕 企業消息方面，有份研發「復必泰」新冠疫苗的德國藥廠BioNTech上季收入按年暴跌94.75%，至1.67億歐元，同時亦由盈轉虧，蝕1.9億歐元，原因正是由於新冠疫苗業務撇帳的影響。BioNTech於美股早段曾跌8.64%。