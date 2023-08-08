華虹回A首掛漲2% H股挫逾一成

有「半導體教父」之稱的台積電創始人張忠謀日前更隔空「贈興」，揚言中國奪得半導體霸主地位的機會不大。

不過，眼見中國與美國之間的科技戰愈趨洶湧，張忠謀站在商家角度而言，早於去年底道出「自由貿易幾乎已死」的心酸。他近日對外媒坦言，台積電正面臨地緣政治挑戰。他認為，美國針對中國祭出一系列政策，欲阻止中企取得尖端半導體技術，相對而言，美國企業亦將因此失去一些業務，且中方將找出反擊之道。

話鋒一轉，張忠謀深信台積電已取得先進晶片生產工藝的領先地位，更不認為「會失去優勢。」言下之意，台積電的技術優勢不會被其他國家輕易取代。可惜，台積電半推半就下還是推行了海外建廠計劃，並埋下他在2021年曾預言「台灣人管美國人不可能！」恐應驗的伏筆。

台積電計劃發債集資建廠 台積電董事長劉德音上月透露「因缺乏技術工人，美國亞利桑那州廠房量產日期將由推遲一年至2025年；已加派台灣員工到美國新廠房協助培訓」，此話一出，就激起亞利桑那州工會群起反駁，反狠批台積電拿藉口企圖引進低薪勞工。

即使台積電強調會持續優先聘用當地工人，沒有要取代的意思，但公司既已親口承認張忠謀曾稱「美國生產晶片成本起碼比台灣高50%」的說法準確，分析員憂慮美國新廠一旦虧錢，難保台積電在美新廠終落得水土不服的下場。

另台積電昨發公告，計劃分3期發行159億元新台幣公司債，集資所得將用於新建、擴建廠房設備。