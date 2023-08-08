美擬短期限制私募投資中國高科技

中美關係似乎未有緩和迹象，美國繼續窮極一切手段打壓中國的科技發展。外媒引述消息指，華盛頓將於短期內公布限制投資中國高科技產業的行政命令，料相關命令將針對在中國半導體、量子計算和人工智能（AI）領域的美國私募股權、風險投資和合資企業投資，所涉及的大多數投資都需要通知政府，而一些交易將被禁止。

報道指，行政命令的目的是阻止美國資本和專業知識，加速支持中國軍事現代化及威脅美國國家安全的技術開發。不過，命令料不會即時生效，政府將徵求意見，並已與持份者及盟友溝通磋商。

惹商界不滿 恐拖累業績 美國商務部前官員、智庫組織威爾遜中心（Wilson Center）環球研究員Cordell Hullora表示，新的行政命令措施「填補了我們現行制度的空白」。美國在禁止出口技術之餘，亦對投資設有限制，可以填補現時限制措施在資金和技術方面的缺口，並使政府能夠「了解資本流動」。

不過，美國商界一直對華府的戰略有所不滿。彼得森國際經濟研究所（PIIE）亦指出，限制美國對華投資反而可能會拖累美國企業的業績。

面對美國及歐洲的圍堵，已經是頭號打擊對象的華為正積極試圖另起爐灶，擺脫目前被美國限制技術的困境。隨着華為研發的作業系統軟件HarmonyOS 4（鴻蒙4）正式亮相，鴻蒙生態海外擴張也有了新進展。

在華為開發者大會上，華為正式發布「鴻飛計劃」華為終端BG全球生態發展與營運部總裁戢仁貴宣布，華為將在未來3年內面向鴻蒙生態投入100億元人民幣，為開發者及生態夥伴提供技術、現金支援，於全球市場共探新商業模式。