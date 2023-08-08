華為首款純電轎跑今季亮相

事實上，華為創始人兼董事長任正非之前多次重申華為「不造車」，如今傳來華為參與推出智能汽車項目，頓令市場注目。不過，今次華為似乎是奇瑞合作推智能車項目，當中用了華為作業系統，而非華為獨資去造車。近年華為一直積極發展智能駕駛、智能座艙、智能網聯領域的軟硬件一體化技術研發，與車企合作夥伴依據產品定義來進行全用戶生命周期的研發、迭代與服務、體驗的升級，加快商業應用和閉環，最終在做智能網聯汽車的增量部件供應商的方向上，踏出一條新的發展道路。