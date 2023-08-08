華為首款純電轎跑今季亮相
華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在微博表示，華為智選車業務首款純電轎跑將率先搭載鴻蒙4（HarmonyOS 4），並會在今季對外亮相。
內媒引述華為回應指，該車型作為華為智選車的新品類，將在今年第三季度正式發布，名為LUXEED，為華為與合作夥伴共同打造的高端豪華智能汽車品牌。值得一提的是，「LUXEED」的商標申請人為奇瑞股份。
事實上，華為創始人兼董事長任正非之前多次重申華為「不造車」，如今傳來華為參與推出智能汽車項目，頓令市場注目。不過，今次華為似乎是奇瑞合作推智能車項目，當中用了華為作業系統，而非華為獨資去造車。近年華為一直積極發展智能駕駛、智能座艙、智能網聯領域的軟硬件一體化技術研發，與車企合作夥伴依據產品定義來進行全用戶生命周期的研發、迭代與服務、體驗的升級，加快商業應用和閉環，最終在做智能網聯汽車的增量部件供應商的方向上，踏出一條新的發展道路。
此外，有消息指，華為斥資15億元人民幣成立地產公司，業務只對內不對外，主要承擔建設、管理園區配套人才房功能，即自建自用，建房自家員工租住。
比亞迪累產500萬輛新能源車
談到新能源汽車，中國第一車股比亞迪股份(01211)從2008年發布第一輛F3 DM，到2021年5月完成中國首個100萬輛新能源車出廠，共花13年的時間；2022年11月完成第300萬輛新能源車出廠的目標。該企第500萬輛新能源車將於明日出廠，換言之，累計產量在短短9個月內就從400萬輛增至500萬輛，即平均每天生產7,407輛新能源車，再次展現「中國速度」。
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