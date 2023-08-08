華汽車出口超日稱霸

半年輸出214萬輛 新能源車佔25%飆2.6倍 近年內地車企密集出海戰術成功，更憑藉在新能源汽車的銷售攻勢，鬥贏傳統造車大國日本，躍升為今年上半年全球最大的汽車出口國！綜合中國汽車工業協會（又稱「中汽協」）及日本汽車協會首6月的汽車出口數據顯示，內地汽車出口數量為214萬輛，反觀日本的汽車出口量僅202萬輛，可見在全球各地追求實現減碳目標之下，汽車業轉向新能源賽道發展，具備技術和市場優勢的中國，成功搶佔全球領先地位，成為「中國製造」升級改造的成功案例！

無獨有偶，中汽協提供的新能源汽車出口數據，亦凸顯內地這方面的快速增長態勢。事關上半年純電動車（EV）等新能源汽車出口，佔內地整體汽車出口25%，數量按年急增2.6倍，是推高汽車出口的主要動力。

內地補缺口 運往俄最多 至於以出口地來看，則以俄羅斯最多，包括汽油車在內的首5月出口數字達28.7萬輛，反映內地車企業積極「補缺口」，彌補日本、南韓和歐洲一眾車企自俄烏戰爭以來大幅縮減當地業務的情況。與此同時，比利時也排在前列位置，足見內地企業在歐洲的影響力正在提高。

值得留意的是，近年經濟表現亮眼的越南，其電動車市場發展潛力同樣可觀。評級機構惠譽旗下機構BMI Research發表報告，指內地平價電動車逐漸向越南增加供應，其中上汽通用五菱就推出平價車款「五菱宏光Mini EV」，售價僅2.39億越南盾，即約8萬元人民幣；而當地電動車生產商VinFast今年則擴大量產及交車量。

越南電動車銷量望倍增 該研究機構又預期，今年越南電動車銷量可望較去年增加114.8%至約1.8萬輛，其中純電動車將升104.4%至1.7萬輛，而插電式油電混合車（PHEV）更有望升9倍至1,100輛。

福士汽車中國董事會成員Ralf Brandstätter更直言，市場正在發生一場顛覆賽，幾十年來行業領軍品牌福士汽車首季已被比亞迪超越，而比亞迪在內地的電動汽車銷量幾乎是福士的20倍。

汽車研究諮詢公司Berylls最新研究指出，內地民眾購買德國車的主要動機是出於對品牌的喜愛，而買內地高檔車則是對產品本身的認可。該機構又指，目前中國80%的電動車均屬國產品牌，在排名首10大的電動車供應商中，只有特斯拉一家外國企業，德國品牌無一上榜，認為內地車企「正以超車道領先」！

中國和日本汽車出口量