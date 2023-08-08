華首6月風投融資3385億

會計師行畢馬威發表第二季度報告指出，今年第二季亞洲區風險投資（VC）集資額共201億美元（約1,567.8億港元），交易宗數達2,395宗。其中，中國的集資額顯著逆勢而上，上半年中國的風投融資總額為434億美元（約3,385.2億港元），相比去年全年的金額才469億美元，反映今年對中國成長型公司的投資金額好可能會回升。

畢馬威指出，亞洲尤其是中國的替代能源、能源技術和電池儲能行業，仍然是極具吸引力的風投領域。其中，第二季度中國鋰離子電池組件公司宜賓鋰寶集資3.74億美元，太陽能技術公司清電光伏集資2.17億美元，核聚變科技公司Neo Fusion集資2.16億美元。

料中港IPO下半年轉活躍 人工智能（AI）和生成式人工智能（AIGC）是目前市場上少數具韌性的投資領域，其投資在今年第二季度依然強勁。畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示，AIGC初創企業繼續吸引全球投資者的廣泛關注。同時人工智能技術公司在中國的初創企業生態環境中一直以來備受投資者青睞，尤其是大型獨角獸公司（市值10億美元的未上市科創企業），預計這一趨勢在可見的將來繼續加速發展。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，愈來愈多企業開展IPO的準備工作，這對香港下半年的IPO市場來說是一個良好徵兆。