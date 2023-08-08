瑞信擬裁80%港投行員工

瑞士信貸遭併入瑞銀集團（UBS）後，須大幅調整業務，香港市場亦不例外。外媒引述消息指，瑞信將裁減約80%的香港投資銀行團隊，裁員行動將從本周開始。鑑於香港是瑞信在亞洲投資銀行家最多的地區，這次裁員將影響瑞信在香港100人的投行團隊，估計只有大約20名銀行家「有得留低」，將主要從事併購工作。

瑞銀於6月完成由瑞士政府支持的收購瑞信的交易，此前瑞銀已明確表示，將削減瑞信投資銀行業務的風險。作為縮編的其中一部分，瑞銀上周解僱瑞信紐約投資銀行的員工，並決定關閉瑞信在美國休斯敦的辦事處，該辦事處過去主要負責石油行業的業務，已轉由紐約辦事處負責。

Point72傳擴星團隊至百人 消息指本周輪到瑞信的香港投行業務裁員，除香港外，瑞信在內地、新加坡、越南、澳洲、南韓、泰國和印度均有投行員工，目前尚不清楚這些地區的投資銀行員工總數及會否受當前的縮編行動影響。

香港的投行界景氣未復旺景，反觀新加坡同業就愈來愈旺。自去年初以來，對沖基金Point72資產管理在新加坡的團隊規模，據報已擴大約50%至100人，包括在當地招聘投資人員、技術及數據方面的工作人員。外媒引述資料顯示，該公司新加坡負責人Rob Edmiston正是於去年從香港移居新加坡。

上周亦有報道指，中國主權基金中投公司（CIC）便向Point72資產管理挖角，聘請前Point72高層Jane Zhao出任公共股票部門董事總經理，負責監督量化交易團隊。