滙控公關主管批英政府軟弱

盲從美減與華商業來往 報道指，Sherard Cowper-Coles在6月於倫敦舉行的一場閉門活動上對與會者表示，英國經常屈服於華盛頓的要求，直言英國不應該盲目跟從，而是要顧及自己利益。

他舉例說，在是否禁止安裝華為5G設備的問題上，英國本想堅持己見，美國卻勸說英國重新考慮該決定，最終跟從美國封殺華為，計劃於2027年底全面移除華為5G設備，扭轉了之前認為華為風險可控的說法。

事實上，過去華為遭到美國封殺時，滙豐因為配合美國對華為的調查，遭到中方指摘；當該行公開支持香港實施《國安法》時，則招致西方政界人士的批評，可謂淪為中美角力的「磨心」。

報道引述部分出席這場活動的人士表示，雖然Cowper-Coles過去也曾發表過類似觀點，但依然為其直言不諱感到吃驚，因為他還身兼英中貿易協會主席。據報他在活動中表示，滙豐銀行與中國的關係基礎穩固。

另他今年曾向內地官媒表示，西方政客「妖魔化中國」，企業要明白在華開展業務的「複雜性」。

Cowper-Coles隨後向有關傳媒發聲明表示，他的個人言論不代表滙控或英中貿易協會的觀點，為造成任何冒犯感到抱歉。至於滙控在聲明中重申，這是他的個人觀點。