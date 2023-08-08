滙豐香港望拓財管保險業務

滙控在港業務上半年收入達102.53億美元，並錄除稅前盈利60.25億美元，按年分別飆63.36%及1.71倍。林慧虹表示，滙豐香港（HSBC Hong Kong，不計恒生銀行）收入及稅前盈利都創新高，惟坦言對下半年前景審慎樂觀，原因在於地緣政治、通脹壓力及利率走向等因素不確定性。

預期貸款業務維持疲軟 林坦言，股市成交低迷確實影響股票交易，這亦視乎散戶對市場信心何時恢復，而目前市場對於理財產品的興趣確實沒有以往低利率環境時那麼高。不過，財富業務收入實際上錄增長，該行繼續增加更多產品，她認為財富包括保險業務仍有很多增長機會，特別是今年次季非居港內地客戶新開戶數量約為2019年次季的兩倍，相信這一數字還會繼續增加。

由於利率維持高企，她預計今年滙豐香港貸款將維持疲軟，情況不只局限於個別行業，主要是現時企業有現金在手都傾向提前還款。至於會否進一步上調港元最優惠利率（P息），她表示，會考慮多個因素，包括存戶及借款人之間的平衡、宏觀環境、同業競爭及香港經濟，加P息與否是一個商業決定。

之前港府高官率領多位商界領袖訪問新加坡、印尼及馬來西亞，有份參與這次東盟之旅的林慧虹形容，港府及商界都落力唱好香港故事，在旅程當中滙豐有與一些客戶簽訂合作諒解備忘錄，又舉行圓桌會議，與該行在馬來西亞及雅加達的客戶見面，鼓勵他們來港投資或上市。

向東盟客戶推廣港營商優勢 她說，始終邊境限制維持約3年，有責任去推廣香港，以免外界忘記香港其實有良好營商環境，且香港連結內地的特質是其他資本市場無法給予，「……雙櫃台、交易所買賣基金（ETF）互聯互通、股市互聯互通……咁多樣嘢，我覺得我哋要唱囉！」

她說，這些客戶都表達對香港的興趣，又說東盟不論對香港或滙豐都重要，與港府一同尋求香港與東盟的關係及貿易更加好。

此外，滙控年初買入英國SVB（硅谷銀行）後，已把該業務改名作滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking），營運由英國拓展至美國、以色列及香港。林慧虹說，集團除了可以支持更多新經濟公司，在私募股權及風險投資（VC）行業亦獲得更多市場份額。

目前除了英國有逾650名員工，美國亦已組成逾40人的團隊，此外逾20名新聘請的資深銀行家將常駐以色列特拉維夫。至於香港團隊目前有超過10名員工，進一步增加滙豐在香港及亞太區新經濟領域的專才。

另有指虛擬資產交易平台難以在本港銀行開戶口，林慧虹表示，外界可能有一些誤解，但只要符合相關要求，就能夠開戶。

滙控在港業務上半年錄除稅前盈利60.25億美元。 滙豐香港業務上半年表現