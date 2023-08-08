產經

華上月48城投公司債務違約破頂

內地房企銷售仍未復甦。 內地房企銷售仍未復甦。
內地房企銷售仍未復甦。
上月中央政治局會議提出「要有效防範化解地方債務風險，制訂實施一籃子化債方案」，凸顯政府愈趨重視地方政府面臨的財困。
近日有券商引述數據顯示，單計7月就有48家地方政府融資平台（LGFV，又稱「城投公司」）商業票據出現逾期未付，數量創紀錄新高。惟國際評級機構惠譽認為，對於受困城投企業，政府將實行不直接救助原則。
不少外媒針對LGFV放大內地債務的風險，如重提地方政府債務去年升至92萬億元人民幣，部分來自LGFV發行的債務等。惠譽預期，政府或將實施進一步措施化解地方債風險，並將在一定程度上延續當前政策基調，如要求省級政府在管理下級地方政府債務負擔方面發揮更大作用。不過，其中部分措施可能仍具針對性，且不會總體上壓降地方政府迅速攀升的債務水平。
碧桂園股價冧7%
近日網絡甚至傳出佛山市伸手派出副市長牽頭的工作組介入民營房企債務的消息，惟總部位於廣東省佛山市的碧桂園(02007)昨已對內媒澄清，有關傳言並不屬實；且集團旗下碧桂園地產上周才公布，將提前兌付一筆企業債「20碧地02」未回售本息。儘管如此，碧桂園昨日股價仍一度急跌9.79%，最終收跌7.69%，報1.32元；同系藍籌碧桂園服務(06098)亦挫逾7%，而碧地旗下「21碧地01」的債價更狂瀉逾三成至臨時停牌。
其他房企表現也受壓，融創中國(01918)及合景泰富(01813)股價分別下挫5.79%及4.51%。兩企7月合約銷售額各自僅錄51.2億元（人民幣‧下同）及11.3億元，分別按年大跌56.3%及76.3%。
此外，中國人民銀行昨公布，7月外匯儲備約3.2萬億美元，按月增112.7億美元或0.35%。其中，截至7月底止，黃金儲備為6,869萬安士，按月亦增74萬安士，連升9個月。國家外匯管理局指，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，上月外匯儲備規模上升，內地長期向好的基本面沒有變，有利外儲保持穩定。
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