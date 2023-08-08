華上月48城投公司債務違約破頂

不少外媒針對LGFV放大內地債務的風險，如重提地方政府債務去年升至92萬億元人民幣，部分來自LGFV發行的債務等。惠譽預期，政府或將實施進一步措施化解地方債風險，並將在一定程度上延續當前政策基調，如要求省級政府在管理下級地方政府債務負擔方面發揮更大作用。不過，其中部分措施可能仍具針對性，且不會總體上壓降地方政府迅速攀升的債務水平。