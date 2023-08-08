華上月48城投公司債務違約破頂
上月中央政治局會議提出「要有效防範化解地方債務風險，制訂實施一籃子化債方案」，凸顯政府愈趨重視地方政府面臨的財困。
近日有券商引述數據顯示，單計7月就有48家地方政府融資平台（LGFV，又稱「城投公司」）商業票據出現逾期未付，數量創紀錄新高。惟國際評級機構惠譽認為，對於受困城投企業，政府將實行不直接救助原則。
不少外媒針對LGFV放大內地債務的風險，如重提地方政府債務去年升至92萬億元人民幣，部分來自LGFV發行的債務等。惠譽預期，政府或將實施進一步措施化解地方債風險，並將在一定程度上延續當前政策基調，如要求省級政府在管理下級地方政府債務負擔方面發揮更大作用。不過，其中部分措施可能仍具針對性，且不會總體上壓降地方政府迅速攀升的債務水平。
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此外，中國人民銀行昨公布，7月外匯儲備約3.2萬億美元，按月增112.7億美元或0.35%。其中，截至7月底止，黃金儲備為6,869萬安士，按月亦增74萬安士，連升9個月。國家外匯管理局指，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，上月外匯儲備規模上升，內地長期向好的基本面沒有變，有利外儲保持穩定。
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