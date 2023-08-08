中電半年轉賺50億 估燃料費續降

首席執行官藍凌志則指出，去年能源價格受俄烏戰爭影響而上升，在其他替代能源下，影響已減輕，能源價格亦已回落，預期下半年會持續下跌。

中電上半年香港售電量按年升3.7%，惟住宅客戶售電量跌2.7%。藍凌志指，去年本港仍處於新冠疫情中，去年下半年步出疫情，今年已完全復常，故有更多的商業及基建用電。他認為情況難以直接比較，但強調整體電力需求穩定。

撐利潤管制協議合適 港府今年會與兩家電力公司就利潤管制協議進行中期檢討，他提到，香港電力市場的監管框架在過去多年一直非常穩定，未來數月將與港府商討集團提出的改善建議，而當局已經清晰表明政策方向，包括會集中於保持電力供應穩定及減少碳排放，且需要長遠規劃，電力公司也需要投資誘因，而准許回報率是以15年的年期去看，不認為協議「過時」。

至於當局研究引入內地供電，他認為，要由政府在減碳和降低成本等方面考慮，但強調中電會配合投資，確保香港有穩定的電力供應及減碳，以助港府實現碳中和目標。

澳洲業務何時扭虧難料 扣除遠期銷售能源合約公平值變動因素，中電上半年營運盈利按年增長19.28%至49.55億元。本港能源業務營運盈利40.5億元，按年跌1.6%，內地業務營運盈利增長逾10%，澳洲業務營運虧損由去年同期約7.26億元，收窄至5.9億元。藍凌志表示，去年澳洲能源價格急升，集團需要調整業務，現時環境已有改善，有信心下半年澳洲業務表現更好，惟未有回應何時扭虧。