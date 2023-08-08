地產股不明朗 專家籲慎選

置地今年上半年本港零售物業平均淨呎租為204元，比去年上半年及下半年的191元（計及租金減免分別為168元及191元）有所回升，可是比起疫情前2019年上半年的239元，尚低約15%。

較看好新地恒地

黃稱，零售銷售復原與租金上升之間有滯後，所以租金逐漸回升的前提是「可持續的零售銷售水平」，若復甦勢頭未來兩年能夠維持，零售租金應有上升空間，單看下半年有信心，但要他預期未來兩年的事就有難度，暫時已知的是「很多品牌」問能否將門店加大一半甚至一倍，跟全球旗艦店看齊。