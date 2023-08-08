地產股不明朗 專家籲慎選
尖沙咀海港城業主九龍倉置業(01997)對本港消費市道前景審慎，與對面海「中環大地主」香港置地的行政總裁黃友忠早前指，零售租金要回復疫情前水平需要一段時間，在在說明香港零售市道疫後復甦之路崎嶇滿途！
置地今年上半年本港零售物業平均淨呎租為204元，比去年上半年及下半年的191元（計及租金減免分別為168元及191元）有所回升，可是比起疫情前2019年上半年的239元，尚低約15%。
較看好新地恒地
黃稱，零售銷售復原與租金上升之間有滯後，所以租金逐漸回升的前提是「可持續的零售銷售水平」，若復甦勢頭未來兩年能夠維持，零售租金應有上升空間，單看下半年有信心，但要他預期未來兩年的事就有難度，暫時已知的是「很多品牌」問能否將門店加大一半甚至一倍，跟全球旗艦店看齊。
富瑞分析師黃梓皓仍看好收租股，但地產商要慎選，並指置地等本港地產商尚有一個不明朗因素，就是內地發展項目，就算當局近期政策有轉變，道路依舊難行，並提到面對當前消費減弱與大城市商場競爭激烈，置地的內地零售物業有壓力。
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