股市估市：港股投資信心仍未足

港股近日氣氛有所好轉，儘管恒生指數上周五走勢先升後回順，全周跌近400點，惟恒指暫可守於19,500點樓上，而科技指數亦連升兩周，加上整體大市成交增加，大市短期內應相對穩定。

然而，投資者仍須保持警覺，一來美元近日有轉強之勢，早前美元偏弱限制了人民幣的跌幅，反過來美元強對人民幣匯價不利；二來通脹有機會在未來數月升溫，從而再次令市場對環球貨幣政策預期偏鷹，不利股市；三來，內地經濟乏力，市場對中央及各部委的政策反應一般，顯示大市信心有限。短線而言，預期恒指的波動區間約為18,800至20,000點位置。

百勝有望挑戰500元 截至今年6月底止半年度，集團營業額增長16.2%至55.71億美元，純利增加1.7倍至4.86億美元，當中佔營業額75.1%的肯德基，營業額上升15.8%至41.82億美元，經營利潤亦增長一倍至6.93億美元，同店銷售增加15%；而佔營業額20.7%的必勝客，其營業額亦增長15.7%，經營利潤上升1.2倍至9,000萬元，同店銷售增加13%。

截至6月底，集團在內地共經營9,562家肯德基及3,072家必勝客，假如下半年的經濟情況保持穩定，其收入以至盈利情況亦可望保持動力。股價走勢上，百勝中國在430元水平已打了三底，近日有回升之勢，短線可望向上挑戰460元的10天線位置。內地餐飲行業只要不大幅走樣，其股價更可進一步挑戰500元水平，以430元作為支持位，具一定值博率。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）