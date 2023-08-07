商品分析：美庫存驟降 油價上試阻力

上周的市場表現再次驗證早前對原油價格上漲態勢的觀點。在一個充滿波動的市場環境，油價再次成為大宗商品領域的亮點之一。上周紐約期油上漲2.6%，收報每桶82.82美元，正逐步接近下一個關鍵阻力水平83.35美元。同時，布蘭特期油全周累漲2.1%，收報每桶86.24美元，距離預期的阻力水平87.25美元僅一步之遙。

美國能源情報署（EIA）上周發布的每周報告顯示，截至7月28日當周，美國商業原油庫存減少1,700萬桶，至439.8萬桶，創下歷史低點。這一下滑幅度創下自今年1月以來的最低水平，相較於過去5年平均水平下降約1%。

沙特俄國續聯手限制供應 此前，美國石油協會（API）也曾預計出現重大庫存減少，僅在前一天發布1,540萬桶的庫存下降數據。位於俄克拉何馬州庫欣的石油庫存連續第5周下降，降至最低點3,450萬桶。這一趨勢得到出口需求的強力支撐，出口量從對上一周的每日460萬桶，飆升至530萬桶。這一需求增長的主要推動因素來自亞洲煉油商，他們在石油輸出國組織及盟國（OPEC+）開啟產量削減政策後增加購買美國原油。

市場樂觀情緒的一個關鍵因素來自OPEC+兩大產油國，即沙特阿拉伯和俄羅斯，他們決定將自願減產政策延長至9月。沙特承諾繼續每日減產100萬桶，俄羅斯減產規模雖略有減少，為每日30萬桶，但這些協同努力有望通過限制供應來促進市場的穩定。

穀物價轉跌 蒸發7月漲幅 儘管原油市場在過去一周表現出色，惟更廣泛的大宗商品市場仍呈現價格下跌趨勢，外媒大宗商品總回報指數下跌1.1%，呼應了各類大宗商品領域更為廣泛的市場情緒。

其中，穀物總回報指數上周大幅下跌6.9%，將7月份的漲勢全部抹去，顯示出市場波動加劇。小麥期貨價格下跌9.8%，玉米期貨下跌6.2%，大豆期貨也出現3.7%的下滑。

另工業金屬總回報指數下跌1.1%，反映出工業生產至關重要的金屬需求下降。這一趨勢可能預示經濟狀況的變化。銅價下跌2%，收報於每磅3.87美元。黃金價格下跌0.9%，收報每安士1,943美元。白銀價格受到更明顯影響，跌2.9%，報每安士23.63美元。美國債券孳息率上升和美元轉強，對黃金白銀造成一定壓力。

（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝