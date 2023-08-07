二手淡靜：10大屋苑周末僅3刁 美孚劈130萬沽

新盤低開搶盡樓市焦點，二手買賣繼續沉淪。10大屋苑於過去周六、日僅錄3宗成交，多達8個未聞交投，期內錄得成交的荔枝角美孚新邨，亦要憑劈價盤低價吸客才獲承接。

中原指出，該批屋苑過去兩日交投淡靜，但已較對上一周多出一宗，為連續14個周末成交徘徊單位數。期間零交投屋苑包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、紅磡黃埔花園、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊等。

而成交最活躍的荔枝角美孚新邨，兩日亦只有兩宗成交，亦是8月暫錄得的買賣個案。香港置業吳志輝表示，該盤百老匯街40號低層A室，實用面積約708方呎，現為兩房間隔望內街景，去年11月放盤叫價890萬元，業主見市況淡靜，累積減價多達130萬元或約14.6%，以760萬元沽出，呎價約10,734元，低市價約6%。

第一城呎售1.3萬 至於沙田第一城為另一個錄得成交的藍籌屋苑，中原侯惠良稱，有九龍新盤賣「新界價」，即令二手市場流失大量客源，該盤過去兩日僅售出一伙，單位為7座高層B室，實用面積約515方呎，以670萬元沽出，呎價約13,010元。

其他屋苑亦錄減價個案，世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣20座高層B室，實用面積約565方呎，原叫價1,090萬元，放盤兩個月減至1,025萬元成交，呎價約18,142元。